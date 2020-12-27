نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق مانشستر سيتي فوزاً هاماً على حساب ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد، ضمن الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الإتحاد.

جاء هدفي السيتي عبر الثنائي إلكاي جوندوجان وفيران توريس، في الدقيقتين 14 و55 من المباراة.

بهذا الفوز، تقدم السيتي للمركز الخامس برصيد 26 نقطة ومباراة مؤجلة ضد أستون فيلا، فيما بقي نيوكاسل في المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة.

وسيواجه مانشستر سيتي نظيره إيفرتون غداً الاثنين 28 ديسمبر، في الجولة 16 من البطولة، بملعب جوديسون بارك.

وسوف تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة بتوقيت الإمارات، الثامنة بتوقيت جرينتش.