نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الأهلي لملاقاة الاتحاد السكندري، يوم الاثنين 28 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأهلي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وستقام المباراة بين الأهلي والاتحاد السكندري في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وقد حقق النادي الأهلي الفوز في أول جولتين بالدوري الممتاز، وذلك على حساب مصر المقاصة بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف وحيد، وأمام غزل المحلة بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة.

ويأتي تشكيل الأهلي المتوقع :-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وبدر بانون وياسر إبراهيم وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا وجيرالدو.

خط الهجوم: محمد شريف