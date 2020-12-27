نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوة واحدة تفصل الزمالك عن تحديد عقد نجميه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقوم أشرف قاسم المشرف العام على فريق كرة القدم في الزمالك بعقد جلسة في الفترة المقبلة مع نجمي الفارس الأبيض محمود شيكابالا ومحمود جنش وذلك من أجل حسم ملف تعديل عقودهما.

ومن المتوقع أن يتم عقد الجلسة عقب الاتفاق بشكل مبدئي على ذلك في جلسة تمت خلال الساعات الماضية.

وقامت لجنة كرة القدم في الزمالك بفتح ملف تعديل عقود بعض اللاعبين من أصحاب العقود المالية القليلة.

ويسعى الزمالك لمواجهة سموحة في المباراة التي ستجمعهما مساء الإثنين المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري.

يذكر أن الزمالك حصد 4 نقاط من أول جولتين في الدوري المصري بالفوز بهدفين نظيفين على حساب المقاولون العرب والتعادل الإيجابي مع براميدز بهدف لكل منهما.