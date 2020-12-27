حمد الله يفوز باستفتاء CNN لأفضل لاعب عربي 2020.. والشناوي يكتسح صلاح

فاز المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق النصر السعودي، في استفتاء CNN العربية لأفضل لاعب عربي لعام 2020.

وذكرت شبكة CNN الأمريكية، عبر موقعها الرسمي، أن حمد الله فاز بالاستفتاء الذي طرحته مؤخرا لأفضل لاعب عربي خلال العام الحالي.

وأضافت شبكة CNN، أن عبد الرزاق حمد الله هو أول لاعب أفريقي يفوز بالجائزة.

وحصل عبد الرزاق حمدالله 39.8 من أصورات المشاركين، مقابل 29.1 لسالم الدوسري، لاعب الهلال السعودي، صاحب المركز الثاني.

وتواجد محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، في المركز الثالث بـ 26.4 % من الأصوات، مقابل 4.7 فقط لمحمد صلاح، لاعب ليفربول.

وشارك في تصويت "سي إن إن" 950 و367 مغردا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وهي أعلى نسبة مشاركة في تاريخ الجائزة، حسبما أشارت الشبكة الأمريكية.

يذكر أن سالم الدوسري، نجم الهلال السعودي، هو المتوج بآخر نسخة من الجائزة.