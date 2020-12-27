مقابل 3 ملايين دولار .. الأهلي يقترب من ضم سيرينو رسميا

أعلن الإعلامي أحمد شوبير اقتراب النادي الأهلي من حسم التعاقد مع الاوروجوياني سيرينو لاعب صن داونز الجنوب إفريقي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
وأضاف شوبير خلال برنامجه الاذاعي عبر اون سبورت اف إم : نادي صن داونز يطالب الأهلي بـ 5 مليون دولار للتعاقد مع اللاعب بينما أرسل الأحمر عرضا ب2.5 مليون دولار، وسيتم زيادة العربض لـ 3 ملايين دولار، وبعدها سيتم الإعلان رسميا عن الصفقة.
وكان دوت الخليج نشر أمس خبرا عن اقترب الأهلي من الإعلان عن صفقة ضم اللاعب الأورجوياني جاستون سيرينو، صانع ألعاب صن داونز الجنوب إفريقي، بعد أن دخلت المفاوضات في مراحل متقدمة للغاية.
ويرغب مسئولو القلعة الحمراء في ضمه بشكل نهائي قبل السادس من يناير المقبل، ليتم قيده محليًا وأفريقيا ثم إرسال اسمه ضمن قائمة الفريق التي ستشارك في كأس العالم للأندية فبراير المقبل.
ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه اليوم ا،ستعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها الاثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة من فعاليات مسابقة الدوري المصري.
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