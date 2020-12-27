بسبب كورونا .. ميدو يعتذر عن عدم الظهور في أوضة اللبس

أعلن أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومقدم برنامج اوضة اللبس عدم ظهوره اليوم بعد إصابة والدته بفيروس كورونا المستجد .

وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : صباح الخير..أمي بقالها اكتر من أسبوع في المستشفى المستشفى..خلوا بالكوا من نفسكم ومن اهلكم النهار ده صعب على الناس الكبار مشاكل النفس ونقص في نسبة النمو في الدم والأدوية المضادات بتجيب اكتئاب لكن الحمد للهًده هي احسن..أدعولها وخلوا بالكوا من نفسكم ..

وأضاف : انا اللي نزلت وديت أمي المستشفى واختلطت بناس كتير عندها كورونا فعلشان كده مانزلتش الشغل الحمد لله النهارده طلعت نتيجة المسحه سلبيه..بعتذر للناس كلها على عدم ظهور أوضة اللبس الاسبوع ده وان شاء الله العودة بكره بسهرة جديدة مع أوضة اللبس ١١ م .