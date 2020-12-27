24 ساعة حاسمة.. سيرينو على أعتاب الأهلي

كشفت مصادر خاصة أن جاستون سيرينو صانع ألعاب فريق صن داونز بات على أعتاب الانتقال للقلعة الحمراء.

وقالت المصادر إن الأمور قاربت على الانتهاء ولا يفصلهم عن ضم اللاعب سوى بعض الأمور البسيطة الخاصة بسداد المقابل المادي.

وأضافت أن سيرينو ووكيله يتنازلان عن ما يقارب من 600 ألف دولار للانتقال للقلعة الحمراء على أن يدفع الأهلي 2.5 مليون دولار فقط للحصول علي خدمات اللاعب صاحب الــ29 ربيعًا.

وطلب بيتسو موسيماني المدير الفني ضم سيرينو للقلعة الحمراء للاستفادة من قدراته.