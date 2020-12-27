السوشيال ميديا هتجنني.. شوبير: مرعوب من كورونا

كشف الإعلامى أحمد شوبير عن شعوره بحالة من الرعب والفزع بسبب انتشار إصابات كورونا خلال الأيام الأخيرة.
وقال شوبير، فى برنامجه الإذاعى عبر "أون سبورت إف إم": "أول مرة من بداية أزمة كورونا أحس أنى عايش فى حالة رعب منها، أغلب اللى حواليا من صحابى وأهلى أصيبوا بالفيروس اللعين".
وأضاف: "يجب على كل فرد أن يحافظ على نفسه وعلى أهل بيته، لما باخرج لأى مكان بحس إنى هرجع بيها".
وتابع شوبير: "ألف سلامة على زمايلى فى أون سبورت سيف زاهر وعمرو الدسوقى وعلى كل مصابى كورونا، بس فى نفس الوقت متضايق من السوشيال ميديا هتجننى بجد، قالوا شوبير عنده كورونا مرة ومرة ثانية قالوا عمل حادثة خطيرة وفى المستشفى وطلعت بنفسى على الشاشة كدبت ومع ذلك استمرت الشائعة".
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