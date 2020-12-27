نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يحدد 10 مليون دولار مقابل الاستغناء عن خدمات مصطفى محمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مسئولو الزمالك، أن مهاجم الفريق تلقى عدة عروض أوروبية للرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال عصام سالم المتحدث الرسمي للفارس الأبيض في تصريحات فضائية عبر قناة "إم بي سي مصر" : مصطفى محمد يمتلك العديد من العروض الأوروبية، لكن المبلغ المعروض على الزمالك مقابل رحيله نراه قليلا".

وأضاف:" لن نترك اللاعب بأقل من خمسة مليون في الوقت الحالي، وتحديدا بعد تألقه مع الفريق الموسم الماضي واصبح المهاجم الأهم في الكرة المصرية".

وتابع: "بعد انتهاء الأولمبياد سنطلب 10 مليون دولار لبيع اللاعب، لكن الزمالك يحتاج إلى كل دولار في الوقت الحالي".

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة الاثنين القادم في إطار الجولة الثالثة من مسابقة الدوري العام، في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب برج العرب.