نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لامبارد يفتح النار على لاعبي تشيلسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد فرانك لامبارد لاعبيه بعد الهزيمة 1-3 أمام الجار اللندني آرسنال، في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس السبت.

قال لامبارد لشبكة سكاي سبورتس التلفزيونية: "كانت فرصة للصعود للمركز الثاني في مواجهة فريق متعثر".

وأضاف: "أفسحنا لهم المجال من الدقيقة الأولى، وطوال 45 دقيقة، الكسل كان السبب في حصولهم على ركلة جزاء، وفي دخول هدف تشاكا شباكنا".

وتابع: "قاتلنا لكننا جعلنا مهمتنا صعبة في الشوط الأول، الرسالة واضحة وهي أن آرسنال منافس خطير، الفوز في مباريات الدوري الممتاز يتطلب أداء متميزاً".