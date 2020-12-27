الرياضة

لامبارد يفتح النار على لاعبي تشيلسي

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أحمد جودة - القاهرة - انتقد فرانك لامبارد لاعبيه بعد الهزيمة 1-3 أمام الجار اللندني آرسنال، في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس السبت.

قال لامبارد لشبكة سكاي سبورتس التلفزيونية: "كانت فرصة للصعود للمركز الثاني في مواجهة فريق متعثر".

وأضاف: "أفسحنا لهم المجال من الدقيقة الأولى، وطوال 45 دقيقة، الكسل كان السبب في حصولهم على ركلة جزاء، وفي دخول هدف تشاكا شباكنا".

وتابع: "قاتلنا لكننا جعلنا مهمتنا صعبة في الشوط الأول، الرسالة واضحة وهي أن آرسنال منافس خطير، الفوز في مباريات الدوري الممتاز يتطلب أداء متميزاً".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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