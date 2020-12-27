نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعقد مسئولو نادى الزمالك جلسة جديدة حاسمة مع مهند عون، وكيل التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الكروى الأول، خلال الساعات المقبلة لوضع الإتفاق النهائي على تجديد عقد اللاعب.

وينتهى عقد الدولي التونسى بنهاية الموسم الجارى، ويحق له التوقيع لأى ناد آخر فى فترة الميركاتو الشتوي المقبل، لاسيما أن إدارة الزمالك تسعى بكل جهد لحسم العديد من الملفات المهمة التي سيحل من خلالها الأمان داخل صفوف الفريق الأبيض.

ومن المنتظر أن يتم عقد جلسة مع وكيل فرجانى ساسى عصر اليوم، لإتمام الإتفاق على تجديد تعاقد اللاعب مع القلعة البيضاء.

ومن جانب آخر، رحب التونسي فرجاني ساسى بالاستمرار مع الزمالك، إلا أنه يرغب فى الاطمئنان والتأكد من حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة في البداية، خاصة فى ظل حالة عدم الاستقرار التى يعيشها النادى الأبيض فى الوقت الحالى.

ووعد أيمن يونس رئيس اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، الدولي التونسي فرجاني ساسى بإيداع مستحقاته المالية المتأخرة فى حسابه خلال الأسبوع المقبل وبحد أقصى منتصف الأسبوع، بعدما طلب اللاعب حل أزمة مستحقاته المتأخرة من الموسم الماضى لدى النادى قبل التفاوض حول تجديد تعاقده.