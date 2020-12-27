بعد شرط الزمالك.. هل يوافق «سانت إتيان» على دفع 6 ملايين دولار لضم مصطفى محمد؟

تلقى مصطفى محمد، نجم هجوم نادي الزمالك، عرضا من نادي سانت اتيان الفرنسي للانضمام لهم خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، في الوقت الذي يسعى مسئولو الأبيض إلى الحفاظ على قوام الفريق الأول بعد تعثر الدخول في الانتقالات الصيفية السابقة.



شرط الزمالك لـ رحيل مصطفي محمد



قال عصام سالم، رئيس المنظومة الإعلامية بـ نادي الزمالك، إن إدارة النادي الأبيض وضعت شرطًا وحيدًا للموافقة على رحيل مصطفى محمد خلال يناير المقبل.

وأضاف عصام سالم، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»: "لا تزال الأمور معلقة بخصوص مصطفى محمد، فاللاعب يصر على الاحتراف، فيما يصر الزمالك على الاستمرار لنهاية الموسم، كما أن القيمة المالية التي عرضت مؤخرا لا تتناسب مع إمكانات المهاجم الأفضل في مصر".

وأكد سالم أن الزمالك حال حصوله على 6 ملايين دولار، سيوافق على رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويرى سالم، أن الهجوم على مصطفى محمد، من جانب جماهير الزمالك، ليس له مبرر، فاللاعب يحق له التفكير في الاحتراف، وإدارة النادي ترحب بذلك لكن بشروط.

النادي الفرنسي يرفع عرضه لضم المهاجم



أخطر مصطفى محمد، مهاجم فريق الزمالك، مسئولي النادي الأبيض برفع نادي سانت اتيان الفرنسي لعرضه المادي لضمه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لمبلغ أربعة ملايين دولار بخلاف وضع امتيازات أخرى في العقد بقيمة مليون و500 ألف دولار، بدلا من العرض السابق الذي تقدم به النادي لضمه مقابل مليوني و500 ألف دولار.

وعقد اللاعب جلسة مع مسئولي النادي الأبيض اليوم بعد التدريب أوضح خلالها العرض الجديد من النادي الفرنسي، وطالب مسئولي نادي الزمالك بالموافقة على احترافه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



تمرد الأناكوندا



حاول مصطفى محمد الشهير بالأناكوندا كما يناديه جماهير الزمالك، التمرد على قرار الناي لمنعه من خوض تجربة الاحتراف في فرنسا.

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك، حقيقة توقيع عقوبة أو غرامة مالية على مصطفى محمد، مهاجم الفريق، بسبب غيابه عن تدريبات الفريق خلال الفترة الماضية.

وقال المصدر إن ما يحدث داخل الفريق هو من ضمن الشئون الداخلية التي تتضمن الانضباط للاعبين، ولكن حتى الآن لم يتم توقيع عقوبة رسمية.

وأضاف المصدر أن لجنة الكرة تبحث الأمر وإذا تأكد امتناع اللاعب عن التدريب دون سبب مقنع سوف تطبق غرامة مالية على مصطفى محمد، وفقا للائحة الداخلية للفريق، والتي يعلمها جميع اللاعبين.

وأوضح المصدر أنه في حالة تطبيق عقوبة سوف تكون غرامه ولكن لن توقع عليه عقوبات إضافية خارج اللائحة.

وأكمل المصدر أن مصطفى محمد، مهاجم متميز، وابن من أبناء نادي الزمالك، وانتظم اليوم، في التدريبات بصورة طبيعية وأنه لا توجد أزمات كما صدرها البعض عبر السوشيال مديا، ومن حق اللاعب التفكير في مستقبله وطموحاته ولكن أيضا من حق النادي الاحتفاظ بحقه في بقاء اللاعب حتى يتوفر بديل، وأن يكون عرضا يليق باسم النادي واللاعب.

وكشف مصدر بالجهاز الفني لفريق الزمالك عن استبعاد مصطفى محمد مهاجم الفريق من حسابات البرتغالي باتشيكو في مباراة سموحة المقبلة المقرر لها يوم الاثنين المقبل في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري.

يأتي الاستبعاد في ظل غياب اللاعب عن التدريبات في الفترة الأخيرة وعدم مشاركته في التدريبات الجماعية اليوم، وخضوعه لتدريبات تأهيلية.

ويضغط اللاعب على مسئولي الزمالك للموافقة على احترافه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة بعد تلقيه عروضا احتراف فرنسية وتركية في الأيام القليلة الماضية.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء سموحة المقرر له يوم الاثنين المقبل في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي ستقام باستاد برج العرب وسينتظم الفريق في معسكر مغلق غدا بأحد الفنادق القريبة من ملعب اللقاء.

إعلام الزمالك يدافع عن طموح اللاعب



طالب خالد الغندور، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق والإعلامي الحالي على فضائية ناديه، الجماهير البيضاء بعدم الهجوم على مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، بسبب تمسكه بالرحيل عن الفريق وخوض تجربة الاحتراف.

وقال الغندور، خلال تصريحاته على فضائية الزمالك، إن اللاعب معذور جدًا في تمسكه بالرحيل والاحتراف في فرنسا، الذي سيفتح له باب احتراف جديدا في إنجلترا أو إسبانيا حال نجاحه.

وكشف "الغندور" عن سر تمسك اللاعب بالاحتراف في الوقت الراهن، والسفر إلى فرنسا للانضمام لسانت اتيان قبل يوم 6 يناير، بسبب رغبة مسئولي النادي الفرنسي في تواجد مصطفى محمد في مباراة الفريق أمام فريق باريس سان جيرمان الذي سيلعب مع سانت اتيان يوم 6 يناير.

وأكد أن مصطفى محمد يحلم باللعب أمام مبابي ونيمار ونجوم فرنسا، الأمر الذي يعتبر فرصة ذهبية له لتحقيق حلم حياته.

مصطفى محمد يواجه البرازيلي نيمار في الدوري الفرنسي

يواجه فريق سانت إتيان الفرنسي بقيادة مدربه كلود بويل نظيره باريس سان جيرمان يوم 6 يناير القادم في إطار منافسات بطولة الدوري الفرنسي.

ومن المنتظر أن يواجه مصطفى محمد، مهاجم نادى الزمالك، البرازيلي نيمار، نجم نادى باريس سان جيرمان، يوم 6 يناير القادم في حال إنهاء فريق سانت إتيان صفقة انتقاله إلى صفوف الفريق خلال شهر ديسمبر الجاري.

ويعاني فريق سانت إيتيان الفرنسي بقيادة كلود بويل في مركز المهاجم الصريح ويأتي في المركز الرابع بين أسوأ خطوط الهجوم في دوري الدرجة الأولى الفرنسي خلال الموسم الحالي برصيد 18 هدفًا.

احتياج النادي الفرنسي لمصطفي محمد

يعاني فريق سانت إيتيان الفرنسي بقيادة كلود بويل في مركز المهاجم الصريح ويأتي في المركز الرابع بين أسوأ خطوط الهجوم في دوري الدرجة الأولى الفرنسي خلال الموسم الحالي برصيد 18 هدفًا.

يحتل سانت إتيان المركز الرابع عشر في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الفرنسي برصيد 18 نقطة فقط بعد مرور 17 جولة من عمر المسابقة نظرا لمعاناة الفريق الفرنسي من أزمة هجومية حيث اضطر لإشراك عدد من الأجنحة وصناع اللعب في مركز المهاجم الصريح.

ويسعى الجهاز الفني للفريق الفرنسي إلى حسم صفقة مصطفى محمد من أجل إنهاء أزمة العقم الهجومي في ظل وجود ثنائي فقط في قائمة سانت إتيان في مركز المهاجم الصريح هما الفرنسيان جان فيليب كراسو ذو الأصول الإيفوارية والصاعد تشارليز أبي ذو الأصول التوجولية.

منافسو الأناكوندا في سانت اتيان



يضم سانت إتيان بين صفوفه التونسي المخضرم وهبي الخزري في خط الهجوم بعدما تحول اللاعب من المشاركة بمركزي صانع اللعب والجناح الأيسر ليلعب أدوارًا هجومية صريحة في الآونة الأخيرة، ويشارك أيضا في المباريات خلف المهاجم الصريح.

كما يقترب المهاجم الإسباني بويان كركيتش من الانضمام إلى صفوف نادي سانت إتيان الفرنسي بعد انتهاء عقده نهاية الشهر الجاري مع نادي مونتريال امباكت الكندي في صفقة انتقال حر، وسجل اللاعب ذو الثلاثين عاما انطلاقة قوية مع برشلونة في بداية مشواره وانضم الى صفوف منتخب إسبانيا عام 2008.

ولعب المهاجم الإسباني لصالح فرق روما وميلان وأياكس أمستردام وستوك سيتي وماينتس وديبورتيفو ألافيس، قبل أن ينضم إلى فريق مونتريال امباكت الذي ينافس في الدوري الأمريكي MLS تحت قيادة زميله الأسبق في برشلونة الإسباني تييري هنري، وخاض بويان 31 مباراة مع مونتريال إمباكت، سجّل خلالها 7 أهداف وصنع 4 وقاده للوصول إلى الأدوار الإقصائية في المنافسة على لقب الدوري.