تعرف على اللواء المستشار عماد عبدالعزيز رئيس نادي الزمالك الجديد

أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تعيين المستشار عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك خلفا للراحل المستشار أحمد بكري.

وقال الدكتور أشرف صبحي في مداخلة هاتفية مع مع الإعلامي أحمد شوبير عبر قناة أون تايم سبورتس: المستشار عماد عبدالعزيز رئيسا للجنة إدارة الزمالك، وسيجري تعيين عضو ثالث باللجنة قريبا.

وكشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك، عن أن المستشار عماد عبدالعزيز يقوم حاليًا بأعمال رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير النادي خلفا للراحل المستشار أحمد بكري.

ويذكر أن المستشار عماد عبدالعزيز، جرى تعيينه عضوا باللجنة القضائية التي تدير نادي الزمالك، خلفا للمستشار محمد السيد عضو اللجنة المستقيل.

ويعرض لكم دوت الخليج معلومات عن اللواء المستشار عماد عبدالعزيز رئيس نادى الزمالك

-ولد في 16 ديسمبر 1957 بمحافظة القاهرة.

- خريج كلية الحقوق عام ١٩٧٨ ثم التحق بالكلية الحربية "ضباط متخصصين".

- حصل على ماجيستير المعاملات الدولية القانونية التجارية واللوجيستيات من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

- تدرج بالوظائف القضائية بالنيابة والمحاكم العسكرية حتى تولى منصب المدعي العام العسكري.

- عُين رئيسًا لهيئة القضاء العسكري حتى عام ٢٠١٩.

- شغل منصب مساعد وزير الدفاع.

في أول ظهور إعلامي للمستشار عماد عبدالعزيز بعد تولي منصب رئيس قال العمل خلال الفترة المقبلة سيكون لإعلاء قيمة القلعة البيضاء بالعمل مع الأعضاء المنوط بهم قيادة النادي حاليًا.

ووعد جماهير الزمالك والأعضاء بالعمل بكل قوة، لحل كافة الأزمات ومواجهة التحديات التي يتعرض لها النادي.

وأكد : "سيظل الزمالك كما كان ولن يهتز يوما، ندرس كافة الأمور داخل النادي، وهدفنا الرئيسي حاليا توفير موارد مالية لتسوية كافة المستحقات سواء للاعبي الفرق الرياضية أو لأي التزامات أخرى".