البيان اتحرف.. هشام حطب يحسم الجدل حول خلافات الأولمبية ووزارة الرياضة

أكد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، أن علاقة اللجنة بوزارة الشباب والرياضة على أفضل ما يرام ولا توجد أي خلافات وأن الاستعدادات قائمة بين الطرفين على قدم وساق لإقامة كأس العالم لكرة اليد فى مصر فى أفضل صورة ممكنة.

وقال هشام حطب عبر برنامج شوبير الإذاعى: "مفيش مشكلة بين الوزارة واللجنة الأولمبية، نشرف على تنفيذ كل الاتحادات الرياضية للإجراءات الاحترازية التى أصدرها مجلس الوزارء فى يونيو الماضى".

وأضاف: "ليس هناك تعليق لأى نشاط رياضى فى مصر أو حتى إغلاق للصالات المغلقة، لسنا مسئولين عن تحريف بيانات اللجنة الأولمبية وإساءة فهمها، قولنا فى البيان أن كل الأنشطة قائمة بشرط تشديد الإجراءات الاحترازية، وأصدرنا بيانا لاحقا بعد اللغط الذى صاحب البيان الأول".

وعلى الجانب الآخر، زف الإعلامى بشرى سارة لـ جماهير النادي الأهلى بشأن الجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بعد تعافيه من كورونا.

وقال إن موسيمانى قد يقود مران الفريق اليوم استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر إقامتها غدا الإثنين فى إطار لقاءات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز.

وأضاف: "من المؤكد تواجد موسيمانى مع الأهلى فى الملعب خلال مباراة الغد أمام الاتحاد السكندرى بعد تعافيه التام من الإصابة بكورونا " .

وكان موسيمانى عانى من الإصابة بكورونا خلال الأيام الماضية ودخل المستشفى قبل أن يتعافى وثبوت سلبية عينة المسحة الطبية التى خضع لها أمس.