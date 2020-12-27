محمود تريزيجيه ضمن 3 أسماء مرشحة للمغادرة عن أستون فيلا

أثارت تقارير صحفية الجدل خلال الساعات الماضية، بشـأن مستقبل المصري محمود حسن تريزيجيه مع أستون فيلا، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت "شبكة HITC" البريطانية، أن محمود حسن تريزيجيه ضمن 3 أسماء مرشحة لمغادرة أستون فيلا، خلال الميركاتو الشتوي القادم 2020.

وأضافت الشبكة البريطانية، أن الثنائي الآخر لمغادرة أستون فيلا في يناير، هما هنري لانسبري وفريدريك جولبر.

وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن سبب وضعه تريزيجيه ضمن قائمة اللاعبين المرشحين لمغادرة الفيلانز في يناير، هو عودة أنور الغازي للمشاركة في مركز الجناح، وتألقه في الفترة الأخيرة.

وأوضحت الشبكة أنه بات من الصعب عودة تريزيجيه إلى التشكيلة الأساسية في ظل عودة أنور الغازي، خاصة وأن تريزيجيه حصل على فرص عديدة من دين سميث المدير الفني للفريق، ولم يستغلها بالشكل الأمثل.

هل يرحل تريزيجيه عن أستون فيلا عن أستون فيلا في يناير:

لم يعلن أستون فيلا أو دين سميث حتى الآن عن احتمالية رحيل محمود حسن تريزيجيه، خلال الميركاتو الشتوي المقبل، كما أنه لم يتم الكشف عن أي عروض وصلت لللاعب.

رحيل تريزيجيه عن أستون فيلا أمر صعب لأن الفريق سيكون في ورطة، حال إصابة أنور الغازي خلال الفترة المقبلة أو تراجع مستواه خلال الفترة المقبلة.

الانتقالات الشتوية دائما أيضا، ما تكون عدد الصفقات فيها محدود للغاية، ومن الصعب تفريط أي فريق في لاعب مهم في صفوفه، ويشارك بصفة أساسية، إلا إذا وصل عرض مغرٍ يجبر النادي على التفريط في خدماته.

تريزيجيه يظهر دائما في الأوقات الصعبة، حيث كان له دورا كبيرا الموسم الماضي، في بقاء أستون فيلا، بسبب تألقه وأهدافه الحاسمة في الجولة الأخيرة.

أرقام تريزيجيه مع أستون فيلا:

انضم تريزيجيه إلى صوف أستون فيلا، خلال فترة الإنتقالات الصيفية قبل الماضية، قادما من قاسم باشا، في صفقة بلغت قيمتها 8 مليون جنيه إسترليني تقريبا.

شارك تريزيجيه مع أستون فيلا في 41 مباراة في مختلف المسابقات خلال الموسم الماضي، سجل خلالهما 7 أهداف، وسجل 3 آخرين.

معظم أهداف تريزيجيه مع أستون فيلا الموسم الماضي كانت مؤثرة، ولها دور كبير في بقاء الفريق الموسم الحالي.

شارك تريزيجيه مع أستون فيلا في 10 مباريات هذا الموسم، صنع خلالهما هدفين.

يغيب تريزيجيه عن أستون فيلا خلال الفترة الحالية، بسبب معاناته من إصابة في العضلة الخلفية، ومن المقرر أن يعود مطلع العام المقبل.

لا يمكن الحكم على تريزيجيه من خلال تسجيله للأهداف وصناعتها فقط، لأن اللاعب يكون دور دفاعي كبير مع أستون فيلا، ويساهم بشكل كبير في تحول الفريق من الدفاع إلى الهجوم.

القيمة التسويقية الحالية لـ تريزيجيه:

تبلغ القيمة التسويقية الحالية لـ محمود حسن تريزيجيه 10 ملايين يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي، إلا أن قد يرحل بملغ أقل من ذلك " حال قرر النادي الاستغناء عنه"، بسبب الأزمة المالية التي تمر بها أندية الدوري الإنجليزي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".