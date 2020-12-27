نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. الأهلي يعلن خلال ساعات ضم "سيرينو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي آخر تطورات مفاوضات المارد الأحمر، مع صن داونز لضم الأوروجويانى سيرينو.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي"، إن الأهلي سيعلن خلال ساعات عن صفقة سيرينو، بعدما توصل لاتفاق نهائي مع صن دوانز.

وأضاف أن الأهلي قدم عرضا خلال الساعات الأخيرة بمليوني ونصف دولار لضم اللاعب الأوروجوياني، بعد تنازل الفريق الجنوب أفريقي عن قيمة الصفقة والتي قدرت بـ 3 مليون دولار.

وتابع، أن سيرينو تنارل عن 600 ألف دولار من مستحقاته لفريقه صن داونز من أجل إتمام الصفقة، بسبب رغبته في الانضمام للقلعة الحمراء.

ومن المنتظر أن يعلن الأهلي عن الصفقة رسميا خلال الساعات القادمة، ليصبح سيرينو أولى صفقات الأهلي الشتوية.

ويختتم الأهلي استعداداته اليوم لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها غدا الاثنين، في ثالث جولات الدورى العام في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب السلام.