الأولمبياد الخاص يتحدى جائحة كورونا في 2020

15 ألف لاعب ولاعبة ومتدرب شاركوا فى 50 حدثا افتراضيا

السيسى يحتضن أول ألعاب إفريقية بمشاركة 37 دولة

مصر تحصد 34 ميدالية متنوعة 6 ذهبيات و12 فضية و16 برونزية

الأولمبياد الخاص الدولى يشيد بالبرنامج المصرى

يعد عام 2020 أسوأ الأعوام التى مرت على البشرية على مختلف الأصعدة، بسبب جائحة كورونا التى اجتاحت العالم وأدت إلى إصابة أكثر من 72 مليون شخص ووفاة ما يزيد على المليون ونصف المليون، الأمر الذى انعكس على الحياة التي توقفت على مختلف الأصعدة خاصة الأنشطة الرياضية، وتأثر الأولمبياد الخاص والذى يصل عدد لاعبيه فى العالم إلى 7 ملايين لاعب بذلك أيضا، إلا أن تم الاستعانة بالأنشطة الافتراضية، حيث نجح الأولمبياد الخاص فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عقد 50 نشاطا شارك فيه ما يقرب من 15 ألف مشارك.

ومن أبرز أحداث 2020 إقامة أول ألعاب إفريقية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى بمشاركة 37 دولة إفريقية بالقاهرة، وفازت مصر بـ34 ميدالية متنوعة عبارة عن 6 ذهبيات و12 فضية و16 برونزية.

وكان عام 2020 قد شهد فى مطلعه الإعلان عن فوز قازان الروسية باستضافة دورة الألعاب العالمية الشتوية التى تقام فى الفترة من 22 إلى 28 يناير 2022، وتوجيه الدعوة للمشاركة لمختلف برامج المنطقة.

ومن أبرز ما تم في 2020:

عقد اجتماع مجلس إدارة الأولمبياد الخاص الدولي والمكتب التنفيذى بحضور المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمى.

الإشادة ببرنامج الأولمبياد الخاص المصري.

القاهرة تستضيف اجتماعات الرئاسة الإقليمية فى الفترة من 25 إلى 27 فبراير

د. نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى ووزير الشباب د. أشرف صبحي والرئيس الإقليمى فى 29 فبراير يكرمون اللجان العاملة بأول ألعاب إفريقية أقيمت بالقاهرة.

الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص أطلقت مبادرة للتوعية بفيروس كورونا.

انعقاد اجتماع الشباب القادة عبر تقنية الكونفرس.

تيموثى شرايفر رئيس الأولمبياد الخاص الدولى يشارك من خلال برنامج المذيعة الشهيرة أوبرا وينفرى و200 شخصية عالمية للتوعية ضد فيروس كورونا.

الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الإماراتي تقيم دورة تدريبية على المنصة الافتراضية الزوم فى رياضة الكرة الطائرة بمشاركة 220 مدربا من 13 دولة هى مصر، الإمارات، السعودية، البحرين، سوريا، المغرب، فلسطين، تونس، اليمن، العراق، موريتانيا، السودان، الأردن.

تكريم أبطال الأولمبياد الخاص بالمعهد العالي للإعلام بالإسكندرية.

لاعبو الأولمبياد الخاص يشاركون فى اليوم الرياضى بمدرسة القرية الذكية.

بروتوكول تعاون مشترك بين الأولمبياد الخاص والاتحاد المصرى لكرة السلة عبر الفيديو كونفرس.

الأولمبياد الخاص يقيم دورة تدريبية (أون لاين) لإعداد أخصائى نظم إدارة المسابقات GMS، بمشاركة 17 شابة وشابة فى اجتماع الشباب القادة عن طريق الكونفرس كول ضمن برنامج المدارس الأبطال.

دورة تدريبية فى الريشة الطائرة على المنصة الافتراضية بالتعاون مع اتحاد الاتحادات العربية والاتحاد العربي للريشة الطائرة بمشاركة 163 مدربا من 11 دولة الإمارات، مصر، البحرين، المغرب، الأردن، السعودية، لبنان، فلسطين، العراق، السودان، موريتانيا.