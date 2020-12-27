ليس المسدد الأول لركلات الجزاء.. كلوب يصدم صلاح بتصريح جديد

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أن محمد صلاح ليس مسدد ركلات الجزاء الأول في الفريق.

وقال يورجن كلوب إن "جيمس ميلنر هو مسدد ركلات الجزاء في ليفربول، وعندما لا يكون متواجدا في الملعب يسدد محمد صلاح".

وأضاف يورجن كلوب: "عندما يكون ميلنر في الملعب، هو من يقرر من سينفذ ركلات الجزاء".

وتابع: "صلاح وميلنر نفذا معظم ركلات الجزاء بشكل ناجح، لكن يبقى الترتيب في النهاية كما هو".

وواصل: "بالنسبة لي ما يهمني هو أن أرى الكرة في الشباك".

وأثار محمد صلاح الجدل خلال الأيام الماضية بشأن مستقبله مع الريدز. وقال محمد صلاح، في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية" ردا على سؤال بشأن "الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد؟": "لا أحد يعلم ماذا سيحدث في المستقبل، لكن مستقبلي في يد ليفربول، أرغب في حصد الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وتحطيم جميع الأرقام القياسية في ليفربول". وأبدى الملك المصري إحباطه من مدربه الألماني يورجن كلوب، بسبب عدم منحه شارة القيادة أمام ميتييلاند الدنماركي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.