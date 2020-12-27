ليس المسدد الأول لركلات الجزاء.. كلوب يصدم صلاح بتصريح جديد

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أن محمد صلاح ليس مسدد ركلات الجزاء الأول في الفريق.
وقال يورجن كلوب إن "جيمس ميلنر هو مسدد ركلات الجزاء في ليفربول، وعندما لا يكون متواجدا في الملعب يسدد محمد صلاح".
وأضاف يورجن كلوب: "عندما يكون ميلنر في الملعب، هو من يقرر من سينفذ ركلات الجزاء".
وتابع: "صلاح وميلنر نفذا معظم ركلات الجزاء بشكل ناجح، لكن يبقى الترتيب في النهاية كما هو".
وواصل: "بالنسبة لي ما يهمني هو أن أرى الكرة في الشباك".
وأثار محمد صلاح الجدل خلال الأيام الماضية بشأن مستقبله مع الريدز.
وقال محمد صلاح، في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية" ردا على سؤال بشأن "الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد؟": "لا أحد يعلم ماذا سيحدث في المستقبل، لكن مستقبلي في يد ليفربول، أرغب في حصد الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وتحطيم جميع الأرقام القياسية في ليفربول".
وأبدى الملك المصري إحباطه من مدربه الألماني يورجن كلوب، بسبب عدم منحه شارة القيادة أمام ميتييلاند الدنماركي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.
ورد كلوب في تصريحات صحفية، أمس الأول، الجمعة، على جميع التساؤلات بشأن أزمة محمد صلاح، حيث جاءت أبرز تصريحاته كالتالي:
- لم أشعر بأهمية الشارة، مثلما يرى اللاعبون، ولا أدرك سبب وجود أزمة بسبب حصول أرنولد عليها في مباراة ميتييلاند.
- القاعدة في ليفربول تقول إن هندرسون وميلنر وفان دايك وفينالدوم هم قادة الفريق، وإذا لم يكن أحد منهم متواجدا في النادي عادة للاعب الأقدم وهذا ما رأيته في أرنولد، لكن هذا خطأ مني، لأن ديفوك أوريجي كان الأحق بها.
- تحدثت مع محمد صلاح بشأن هذا الأمر، لكن يبدو أنه أصيب بخيبة أمل.
- لا أعرف لماذا لمح صلاح بإمكانية الرحيل، كلنا نريده، يمكننا جميعًا البحث عن شيء آخر إذا أردنا ولكن السبب الوحيد لمغادرة ليفربول الآن هو الطقس حقًا!
- ليفربول يدفع أموالا جيدة للاعبين "ربما لسنا مثل أغلب الأندية في العالم، ولدينا قاعدة جماهيرية، في النهاية لا يمكن إجبار أحد على البقاء".
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