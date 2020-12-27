الدحيل القطري يخطط لخطف فرجاني ساسي من الزمالك

أكد تقرير صحفي، أن نادي الدحيل القطري يخطط للتعاقد مع الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة " العرب" القطرية، أن نادي الدحيل يستهدف ضم فرجاني ساسي، خلال الميركاتو الشتوي المقبل وأن هناك اتصالات تمت بين إدارة نادي الدحيل ووكيل فرجاني ساسي، من أجل إنهاء الصفقة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الدحيل يرغب في ضم صفقات قوية، خلال الشتاء المقبل، لتدعيم صفوفه قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، التي ستستضيفها الدوحة، في شهر فبراير المقبل.