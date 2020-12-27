نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوباما يحدد شرطه الوحيد لتجديد تعاقده مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من تجديد عقده مع القلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة.

حيث تم إنهاء جميع الاتفاقيات بين الزمالك وأوباما فى الأيام الماضية، وسيقوم الزمالك بتحويل مقدم العقد الجديد لحساب يوسف أوباما، ثم الإعلان عن التجديد.

ووقع يوسف أوباما على العقود الجديدة منذ أيام، خلال اجتماعه مع إدارة الكرة بنادى الزمالك، ولكن اللاعب طلب من مسئولى الزمالك عدم الإعلان عن التجديد رسميا إلا عقب حصوله على مقدم التعاقد.

ويسعى مسئولو الزمالك خلال الساعات المقبلة، لحسم ملف تجديد التونسى فرجانى ساسى ومحمود عبد الرحيم جنش ومحمود عبد الرازق شيكابالا، لينتهى ملف تجديد تعاقد اللاعبين هذا الموسم، ويصبح الفريق في حاله استقرار تام ويتم التركيز داخل المستطيل الأخضر فقط.