نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساو باولو يهزم فلومينينسي بثنائية في الدوري البرازيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق ساو باولو الفوز على ملعب مضيفه فلومينينسي 2 /1 فجر الأحد في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري البرازيلي.

وفي مباريات أخرى بالمرحلة ذاتها فاز جوياس على ضيفه سبورت ريسيفه 1 /صفر وتعادل فورتاليزا سلبيا مع ضيفه فلامينجو.

ورفع ساو باولو رصيده في الصدارة إلى 56 نقطة بفارق سبع نقاط عن اتلتيكو مينيرو وفلامينجو وتوقف رصيد فلومينينسي عند 40 نقطة في المركز السابع.

ويدين ساو باولو بالفضل في هذا الفوز لبرينير سوزا دا سيلفا الذي سجل هدفي الحسم في الدقيقتين 15 و72 فيما تكفل فريد جويديس بالهدف الوحيد لفريق فلومينينسي في الدقيقة 52.