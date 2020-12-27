نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحمام يواجه المنصورة في مباراة البحث عن الإنتصارات بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه فريق الحمام نظيرة المنصورة في الثانية والنصف من عصر الإثنين، بملعب مركز شباب مطروح، في مواجهة مرتقبة وهامة لكلا الفريقان، بالجولة الـ 6 للمجموعة الثالثة، من دوري القسم الثاني.

ويدخل الحمام اللقاء بقيادة أيمن الجمل برغبة واحدة فقط وهي تحقيق الفوز بعد سلسلة من النتائج المخيبة في ال5 جولات السابقة حيث تعادل في مباراتين علي ملعبة أمام فاركو، وبلدية المحلة، ونال الخسارة في ثلاث مباريات أمام الجزيرة، وحرس الحدود، ومالية كفر الزيات.



أما المنصورة فيسعي للعودة من مطروح بنتيجة إيجابية للدخول في منطقة الأمان حيث يحتل المركز الثامن برصيد 6 نقاط.



وكانت مواجهات الموسم الماضي بين الفريقين تعطي الأفضلية للفريق البرتقالي المنصورة حيث تعادل الفريقين في المباراة الأولي سلبيا بمطروح، وحقق المنصورة في مباراة الدور الثاني الفوز بهدف نظيف بإستاد المنصورة.



ترتيب المجموعة الثالثة



1- أبو قيرللأسمدة 13نقطة

2- الأوليمبي 11نقطة

3- مالية كفر الزيات 9 نقاط

4- بلدية المحلة 9 نقاط

5- حرس الحدود 8 نقاط

6- سبورتينج 8 نقاط

7- دكرنس 6 نقاط

8- المنصورة 6 نقاط

9- الجزيرة 6 نقاط

10- فاركو 5 نقاط

11- دمنهور 5 نقاط

12- كفر الشيخ 5 نقاط

13- بني عبيد 4 نقاط

14- الرجاء 3 نقاط

15- الحمام نقطتين

16- بيلا نقطتين

