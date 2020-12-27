للمرة الثانية.. إصابة عبد الله جمعة بفيروس كورونا

كشف عبد الله جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن إيجابية المسحة التي خضع لها بالأمس للكشف عن فيروس كورونا، بالرغم من تماثله للشفاء من الإصابة بالفيروس منذ عدة أيام.

وكتب اللاعب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "مسحة كورونا إيجابي".

وسيخضع اللاعب للعزل المنزلي في الفترة الحالية مع تلقي العلاج على أن يخضع لمسحة جديدة وفحوصات طبية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وسيغيب اللاعب عن مباراة فريقه المقبلة أمام سموحة في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري والمقرر لها غدا باستاد برج العرب.

وكان طارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض تماثل للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا مؤخرًا.