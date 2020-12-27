محمد صلاح يستهدف معادلة إنجاز ساديو ماني أمام وست بروميتش

يستهدف النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول تحقيق إنجازا تاريخيا، عندما يستضيف ليفربول نظيره وست بروميتش اليوم، الأحد، ي تمام السادسة والنصف مساء، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 15، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويحتاج محمد صلاح إلى هدف في مباراة اليوم للتساوي مع زميله ساديو ماني في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي على مر التاريخ. ويحتل ساديو ماني المركز الـ 39 في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي على مر التاريخ برصيد 89 هدفا. وسجل محمد صلاح 88 هدفا في مسابقة الدوري الإنجليزي، منهم هدفين بقميص تشيلسي، فيما جاءت باقي الأهداف بقميص ليفربول. ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفا. ليفربول ضد وست بروميتش: يسعى فريق ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني لتحقيق الفوز على وست بروميتش في مباراة الليلة، وحصد الثلاث لمواصلة صدارة جدول الترتيب علي أمل تحقيق لقب بطولة الدورى الانجليزي للمرة الثانية على التوالي بعدما نجح في تحقيقه الموسم الماضي. ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدورى الانجليزي برصيد 31 نقطة جمعها من 9 انتصارات و4 تعادلات وخسارة وحيدة. علي الجانب الآخر يدخل فريق وست بروميتش المباراة علي أمل تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين مركزه في جدول الترتيب حيث يحتل المركز التاسع عشر برصيد 7 نقاط جمعها من انتصار وحيد وأربعة تعادلات وخسر 9 مواجهات.

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