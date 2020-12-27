أسوان مصنع المدربين.. نجوم الأهلي والزمالك وإنبي يقودون ممثل الصعيد إلى التألق بالدورى

بات فريق أسوان قبلة المدربين من نجوم الأندية السابقين فى الدورى المصري.

وأصبحت تجربة تدريب فريق أسوان فريدة من نوعها جعلت منه مصنعا للمدربين وتألقهم فى الظهور بشكل جيد على المستوى التدريبي محليا.

"دوت الخليج" يستعرض مسيرة نجوم التدريب من كبار الأندية بعدما ذاع صيتهم خلال توليهم مهام القيادة الفنية لممثل الصعيد.

مجدى عبد العاطي



نجح مجدى عبد العاطي، نجم نادى إنبي فى قيادة فريق أسوان، للصعود من القسم الثاني إلى الدوري الممتاز فى مسيرة ناجحة كللت جهوده على مدار موسم شاق فى دورى المظاليم.

وبعد صعود ممثل الصعيد إلى دورى الأضواء والشهرة لم يكتف مجدى عبد العاطي بالظهور المشرف بل ظهرت بصمته الواضحة، وقاد الفريق إلى سلسلة نتائج إيجابية في الدور الأول من الموسم الماضى.



ورحل عبد العاطي عن أسوان وأصدر بيانا جاء على النحو التالي: "إن الحديث عن تجربتي مع ناديكم الموقر وما حققناه سويًَّا من إنجازات وانتصارات، وما واجهنا من انكسارات وعثرات في رحلة الصعود يطول ولا يتسع المجال هنا لذكرها، ولكن ستبقى هذه المغامرة هي الأجمل في سِجلي الشخصي قبل المهني ومن العلامات المضيئة في سيرتي الذاتية التي سأظل أفتخر بها".

وأضاف "عبد العاطي" في بيانه: "وكنت أتطلع أن نكمل معًا هذه التجربة، إلى مداها ولكن لم تأتِ الرياح بما تشتهي سُفننا.. وكان ما كان من توقف النشاط لظروف خارجة عن إرادة الجميع ولكن طريقة إدارتكم لهذه الأزمة، وهذا التجاهل التام للاعبي الفريق ومستحقاتهم أولًا والجهاز الفني المعاون ثانيًا، ولأنني أرى نفسي مسئولا عنهم وعن الحصول لهم على أبسط حقوقهم في هذه الظروف الصعبة قبل المطالبة بحقوقي ومستحقاتي المادية التي لم أتكلم فيها طيلة الشهور الثلاثة الماضية!!".

أحمد كشرى

عقب تقديم مجدى عبد العاطي استقالته من تدريب فريق أسوان، تعاقد مجلس الإدارة مع أحمد كشرى، نجم النادى الأهلى السابق، لتولى المهمة.

أسوان لعب تحت قيادة كشري 11 مباراة؛ هُزم في 3 مباريات أمام مصر المقاصة والأهلي وبيراميدز وتعادل 4 مباريات أمام نادي مصر وإنبي وطلائع الجيش وسموحة، ثم الفوز في آخر 3 مباريات أمام الإنتاج الحربي وطنطا والزمالك.

فوز أسوان على الزمالك زيّن صناعة التاريخ التي يقوم بها كشري فهذه هي المباراة الأولى التي يفوز بها نادي الجنوب على الزمالك في تاريخ مشاركاته بالمسابقات المحلية.

أحمد كشري نجح في قيادة أسوان للمركز التاسع فى الدورى الممتاز برصيد 34 نقطة جمعها من 28 مباراة بينهم 11 تحت قيادته.

وفى شهر أكتوبر الماضى، أعلن مجلس إدارة نادي أسوان، توجيه الشكر إلى أحمد كشري، المدير الفني السابق للفريق، عن الفترة التي قضاها معه خلال الموسم الجاري.

ووفقًا لما ذكره نادي أسوان عبر صفحته بموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، فإن مجلس إدارته قرر توجيه الشكر لكشري والاكتفاء بفترة تواجده السابقة في النادي.

سامي الشيشينى

فى شهر أكتوبر الماضى، تعاقد مجلس إدارة نادي أسوان مع سامي الشيشينى لتولى مهمة تدريب أسوان وقيادته فى الدورى الممتاز.

ونجح فريق أسوان، بقيادة سامى الشيشينى، مدرب الفريق، فى تحقيق انتصار ثمين فى افتتاحية الدورى العام، بعد الفوز على إنبى بهدف نظيف سجله البديل هيثم الفيل فى الدقيقة 56 من عمر المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب بتروسبورت فى افتتاح مسابقة الدورى العام بنسختها رقم 62.

كما حقق نادى أسوان فوزا على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى الجولة الثانية تحت قيادة سامي الشيشينى ويصل إلى النقطة السادسة.

وتراجع مستوى لاعبي الفريق بعدما تلقى فى الأسبوع الثالث خسارة أمام المصري بثلاثية نظيفة كما خسر أمام الجونة فى الجولة الرابعة بهدف نظيف.

ويستعد ممثل الصعيد لمواجهة نظيره فريق الإسماعيلي بعد غد، الثلاثاء، فى إطار الجولة الخامسة بالدورى الممتاز.

ويتقلد فريق أسوان تحت قيادة سامي الشيشينى المركز الخامس فى ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد ٦ نقاط.