مسحة سلبية.. طارق حامد يتعافى من كورونا

كشف طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تماثله للشفاء من فيروس كورونا المستجد بعد المسحة التي خضع لها أمس وظهرت نتيجتها اليوم.

وأوضح اللاعب أن نتيجة المسحة التي خضع لها أمس جاءت سلبية لتثبت تماثله للشفاء من الإصابة بفيرورس كورونا، على أن يخضع لمزيد من الفحوصات الطبية في الفترة الحالية استعدادا للانتظام في تدريبات الفريق.

ويغيب طارق حامد عن الفريق الأبيض في لقاء سموحة غدا في الجولة الثالثة للدوري الممتاز بسبب عدم جاهزيته بعد الغياب عن التدريبات لإصابته بفيروس كورونا.