قبل العودة للتدريبات.. مسحة جديدة لـ طارق حامد بعد 48 ساعة

أكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن طارق حامد لاعب الفريق سيجري مسحة جديدة للكشف عن فيروس كورونا بعد 48 ساعة قبل أن ينضم للتدريبات الجماعية، على الرغم من سلبية المسحة التي خصع لها اللاعب بالأمس.
وقال محمد أسامة إنه ينتظر نتيجة المسحة التي خصع لها محمد عبدالسلام مدافع الفريق والتي ستظهر خلال الساعات القليلة المقبلة.
وأوضح أن الثنائي إبراهيم زارع إداري الفريق ومحمد الششتاوي طبيب الفريق سيخضعان لمسحة جديدة غدا الإثنين.
ويستعد الفريق لمواجهة سموحة في اللقاء المقرر له في الخامسة مساء غدا الإثنين على استاد "برج العرب" بالإسكندرية.
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