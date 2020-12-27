نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة سارة في الزمالك قبل مواجهة سموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة عن نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها طارق حامد وعبدالله جمعة ثنائي الفريق.

وتحولت مسحة اللاعب طارق حامد إلى سلبية فيما سيخضع عبدالله جمعة لمسحة جديدة الفترة المقبلة في ظل استمرار إيجابية مسحته.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره سموحة غدا الإثنين باستاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

يذكر أن الفريق قد بدأ مشواره في مسابقة الدوري بالانتصار على المقاولون العرب بهدفين دون رد، وتعادل في الجولة الثانية مع بيراميدز بهدف لمثله.