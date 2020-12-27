نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيمار يتعرض لهجوم عنيف بسبب كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الساعات الماضية حالة من الغضب من نيمار بعد دعوته لحفل بمشاركة مئات الحضور في خضم جائحة كورونا، والتي حصدت أرواح 190 ألف برازيلي على الأقل، حسبما تناقلت الصحافة المحلية السبت.

ونال لاعب باريس سان جيرمان كما هائلا من الانتقادات السبت عقب كشف صحيفة (جلوبو) عن هذا الحفل، الذي بدأ الجمعة بمنزل اللاعب في ريو دي جانيرو ويستمر بحضور 500 مدعوا.

ووفقا للمصدر، فقد تعاقد نيمار مع فرقة غنائية لتسلية زواره على مدار الاحتفالات، كما شيد ملهى ليلي تحت الأرض، مزود بعازل للصوت كي لا يثير الصخب استياء الجيران.

بالمثل، كشفت الصحافة المحلية أن القاعدة الوحيدة التي يطبقها لاعب السيليساو هي منع استخدام الهواتف المحمولة تماما، بحيث لا يكون بوسع المدعوين التقاط الصور ومقاطع الفيديو ولا نشرها عبر الشبكات الاجتماعية.