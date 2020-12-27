نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. سبب فشل مفاوضات الأهلي مع العين الإماراتي لضم لابا كودجو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن السبب وراء تراجع مسؤولي النادي الأحمر عن التعاقد مع التوجولي لابا كودجو مهاجم العين الإماراتي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال المصدر إن المصدر إن نادي العين الإماراتي اشترط الحصول على خدمات الدولي المالي أليو ديانج لاعب وسط الأهلي للموافقة على رحيل كودجا للنادي الأحمر.

وأضاف المصدر بأن نادي العين الإماراتي أبلغ مسؤولي الأهلي المصري بأن السبيل الوحيد للموافقة على رحيل كودجا هو تعويضه بأليو ديانج في يناير.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي قرر التراجع عن التعاقد مع المهاجم الدولي التوجولي بعد الطلبات التي قدمها نادي العين وأوقف الصفقة.