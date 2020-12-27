نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنى سويف يستضيف طهطا في مواجهة هامة بالمظاليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف نظيره طهطا في الثانية والنصف من عر الإثنين، في المباراة التى تجمع بين الفريقان بملعب استاد بنى سويف بمنافسات الاسبوع السادس بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .

بنى سويف بقيادة مديره الفنى ايمن المزين يخوض المباراة بشعار ' لا بديل عن الفوز ' خاصة فى ظل النتائج التى تلقاها الفريق منذ بداية الموسم حيث لم يحقق سوى فوز وحيد أمام سمسطا وتعادل أمام اسمنت اسيوط بالجولة الخامسة وخسر ثلاث ثلاث مباريات أمام الشرقية للدخان وشبان قنا والمنيا .



ويأمل المزين ورفاقه فى تحقيق الفوز ومصالحة الجماهير الطامحة للصعود للممتاز .



وخلال التدريبات اليومية حرص المدير الفنى لبنى سويف على التأكيد على أهمية المباراة واصلاح الأخطاء وإجراء تقسيمات مختلفة بهدف زيادة الانسجام بين اللاعبين خاصة فى ظل وجود غيابات بالفريق للإصابة .



على الجانب الآخر يخوض طهطا بقيادة مديره الفنى مصطفى حكيم اللقاء بمعنويات مرتفعة خاصة فى ظل تحقيق الفريق الطهطاوي الفوز بمباراته الأخيرة أمام قنا الرياضى بنتيجة 1/2 .



ويأمل حكيم فى تحقيق نتيجة ايجايبية خارج ملعبه ومواصلة النتائج الإيجابية وتقديم عرض قوى أمام بنى سويف .



ويحتل بنى سويف المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط فيما يحتل طهطا المركز الثانى عشر برصيد 5 نقاط .