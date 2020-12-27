نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسحة جديدة لطارق حامد بعد 48 ساعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن طارق حامد لاعب الفريق سيجري مسحة جديدة للكشف عن فيروس كورونا بعد 48 ساعة قبل أن ينضم للتدريبات الجماعية، على الرغم من سلبية المسحة التي خصع لها اللاعب بالأمس.

وقال محمد أسامة في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك، أنه ينتظر نتيجة المسحة التي خصع لها محمد عبدالسلام مدافع الفريق والتي ستظهر خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأوضح أن الثنائي إبراهيم زارع إداري الفريق ومحمد الششتاوي طبيب الفريق سيخضعان لمسحة جديدة غدا الإثنين.

ويستعد الفريق لمواجهة سموحة في اللقاء المقرر له في الخامسة مساء غدا الإثنين على استاد "برج العرب" بالإسكندرية.