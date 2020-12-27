نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزملك يقرر تخليد المستشار أحمد البكري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت اللجنة الملكفة بإدارة شئون الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز تخليد إسم المستشار أحمد البكري الذي وافته المنية يوم الخميس الماضي.

وتقرر تخليد إسم المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة السابق على إحدى قاعات المبنى الإجتماعي في نادي الزمالك تقديراً لدوره كأحد أبناء النادي المخلصين والذي عكف على مؤازرته طيلة حياته.

يُذكر أن المستشار أحمد البكري قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ودخل إلى العناية المركزة قبل أن يلاقي ربه يوم الرابع والعشرين من شهر ديسمبر.