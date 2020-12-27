أحمد شوبير يهاجم أمير مرتضى بسبب أشرف بن شرقي

شن الإعلامي أحمد شوبير هجوما حادا علي أمير مرتضي منصور مدير الكرة السابق بنادي الزمالك بعد التصريحات القوية التي أطلقها كريم بلق وكيل لاعبي الزمالك أشرف بن شرقي واوناجم.

كان كريم بلق قال لوسائل الإعلام المغربية: "الشكوى التي تقدمنا بها بسبب المستحقات، كانت في عهد مرتضى منصور، وبالضبط إلى أمير، الذي كان يعتبر نفسه نجما فوق اللاعبين، لكن بعض الإجراءات المتعلقة بالمحامين جعلتها تصل بشكل متأخر".

وأضاف شوبير خلال برنامجه الإذاعي علي راديو اون سبورت اف ام: كارثة كبيرة تصريحات وكيل لاعبي الزمالك وعلي أمير مرتضي أن يرد بشكل رسمي عليها".

وأشار إلى أنه يجب أن يكون هناك رد رسمي من نادي الزمالك بشأن وجود شكوي من اللاعبين في عهد المجلس السابق خصوصا وأن رئيس الزمالك السابق كان دائما يتغني بعدم وجود مستحقات متأخر للاعبين.

وأوضح أن مدير الكرة في أى فريق له مهام محددة ولا ينافس اللاعبين لأن نجوميتهم داخل المستطيل الأخضر أمر طبيعي ويجب أن يكون الأمر أمام الجماهير.

واختتم أحمد شوبير تصريحاته متمنيا التوفيق للإدارة الجديدة لنادي الزمالك خصوصا خلال الفترة القادمة وطالب الجميع بدعم الفريق.