رئيس الاتحاد السكندري عن مواجهة الأهلي: حسام حسن لا يعرف المستحيل

تحدث محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري عن مواجهة لاعبيه للنادي الأهلي في اللقاء الذي يجمع بينهما غدا ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري.
وقال محمد مصيلحي أثناء حوار خاص مع موقع دوت الخليج إنه يأمل في تحقيق الفوز علي النادي الأهلي ومواصلة الإنجازات لهذا الموسم.
وأضاف: النادي الأهلي أكبر الأندية الإفريقية ونأمل في مشاهدة مباراة ممتعة وأتمني فوز الاتحاد.
وأوضح محمد مصيلحي أن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لا يعرف المستحيل ويسعى إلى تحقيق كافة الانتصارات من أجل إعادة زعيم الثغر إلى مكانته وإسعاد الجماهير.
وأشار مصيلحي إلى أن، مباراة الفريقين في بطولة كأس مصر التي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، لا يوجد لنا يد في تلك الهزيمة ولن نتحدث عن الحكام؛ المباراة انتهت ونركز في لقاء الغد ولن نسلط الضوء على الحكام دائمًا كما يفعل البعض.
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