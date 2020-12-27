خاص | رئيس نادى الاتحاد السكندرى يكشف حقيقة رحيل ثنائي الفريق للأهلي والزمالك

كشف محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، عن موقف الثنائي رزاق سيسيه وعمار حمدي لاعبا الفريق المعارين من الزمالك والأهلي.

وقال مصيلحي في حوار خاص مع موقع دوت الخليج إن الزمالك لم يتحدث معه لضم رزاق سيسه حتى الآن ولم يحدث أي مشاورات لرحيل اللاعب في يناير أو قبل انتهاء عقده مع زعيم الثغر.

وأوضح أن سياسة يتبقي له سنة في عقده مع الاتحاد السكندري، وهو يرغب في الاستمرار مع الفريق ويعتبر من اللاعبين الأقرب إلى قلبي، ولن يرغب في الرحيل إلى أي ناد آخر، مع كل الاحترام والتقدير لنادي الزمالك.

وأضاف مصيلحي أن عمار حمدي من المتوقع أن يرحل إلى النادي الأهلي في يناير المقبل، وذلك لما نراه من ضغط على اللاعب بعد تألقه مع الإتحاد اللافت للنظر، ونحن نحترم رغبته سواء استكمال مشواره مع الاتحاد أم الرحيل للأهلي أو أي نادي آخر.

وأكمل:" عمار حمدي موهبة مميزة وما قدمه خلال فترة تواجده في الإتحاد جعلت الأضواء تسلط عليه من جميع الأندية داخليًا وخارجيًا.