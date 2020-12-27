ويستضيف فريق ليفربول نظيره وست بروميتش الصاعد حديثا إلى البريميرليج، اليوم، الأحد، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر مسابقة الدوري الإنجليزي.
وذكر الحساب الرسمي للبريميرليج، أن محمد صلاح ساهم في 15 هدفا في آخر 10 مباريات له بالدوري الإنجليزي ضد الفرق الصاعدة، حيث سجل 9 أهداف، وصنع 6 آخرين.
في سياق آخر، يستهدف النجم المصري محمد صلاح تحقيق إنجازا تاريخيا أمام وست بروميتش.
يحتاج محمد صلاح إلى هدف في مباراة اليوم للتساوي مع زميله ساديو ماني في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي على مر التاريخ.
ويحتل ساديو ماني المركز الـ 39 في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي على مر التاريخ برصيد 89 هدفا.
وسجل محمد صلاح 88 هدفا في مسابقة الدوري الإنجليزي، منهم هدفين بقميص تشيلسي، فيما جاءت باقي الأهداف بقميص ليفربول.
ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حساب البريميرليج: صلاح ساهم في إحراز 15 هدفا في آخر 10 مباريات ضد الفرق الصاعدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.