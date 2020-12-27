5 ملايين دولار.. تفاصيل عرض سانت ايتيان الفرنسي لـ مصطفى محمد مهاجم الزمالك

أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن مصطفى محمد تلقى عرضًا من نادي سانت إيتيان قد يصل إلى 4 ملايين دولار، بالإضافة إلى مليون دولار إضافات.

وقال في تصريحات عبر برنامجه ملعب الصقر: "في حالة توقيع مصطفى محمد سيكون هناك بنود في التعاقد سيحصل الزمالك على نصف مليون دولار في حالة وصول الفريق لبطولة دوري أبطال أوروبا، و300 ألف دولار في حالة وصول الفريق الفرنسي للدوري الأوروبي، وهناك 100 ألف دولار يحصل عليها في حالة تسجيل عدد معين من الأهداف".

وأضاف: "وكيل مصطفى محمد يؤكد أن نادي الزمالك لم يرد بالموافقة أو الرفض على العروض، واللاعب من حقه الاحتراف في أوروبا، ولكن هناك أمرا مؤسفا بتعرضه للهجوم من السوشيال ميديا عبر اللجان الإلكترونية".

وواصل: "هناك أشخاص يحركون السوشيال ميديا ضد اللاعب، ومصطفى محمد أكد أنه لن يلعب في مصر إلا للزمالك، لكنه يتمنى الاحتراف في أوروبا، هناك شوشرة تحدث ضد اللاعبين مثل مصطفى محمد وفرجاني، وهناك أشخاص يتعمدون إثارة الأزمات حول النادي في الفترة الأخيرة".