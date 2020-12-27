شاهد.. موسيماني يعود للظهور بالتتش بعد كورونا

تواجد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم في ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادًا لقيادة التدريبات قبل مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري.
وأعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أمس تعافي موسيماني من كورونا بعد أن جاءت مسحته الطبية الأخيرة سلبية.
ويقود موسيماني تدريبات الفريق اليوم على أن يعود غدا لقيادة الفريق فنيا من الملعب بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.
ويواجه الأهلي مساء غدٍ الاثنين فريق الاتحاد السكندري في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثالث بمسابقة الدوري الممتاز.
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