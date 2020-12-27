أحمد حسن يطالب اتحاد الكرة بتعيين رئيس للجنة المسابقات

أبدى أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، دهشته من عدم تعيين رئيس للجنة المسابقات حتى الآن، بعد استقالة مازن مرزوق.

وقال في تصريحات عبر برنامجه ملعب الصقر على راديو مصر: "لابد من تعيين رئيس للجنة المسابقات، ولا يصح أن يدير أحمد مجاهد كل ملفات اتحاد كرة القدم بمفرده".

وواصل: "مينفعش يكون مدرس فرنساوي وانجليزي وجغرافيا وكل حاجة في نفس الوقت".

وأكمل: "لابد من تعيين رئيس للجنة المسابقات في الفترة المقبلة".