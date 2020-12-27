وقال آخرون: "حمد لله على السلامه ياكابتن طارق اضف للقائمة عبدالله جمعه ربنا يشفي كل مريض ويرفع الغمة عن هذه الأمة" و"ربنا يخليك لنادي الزمالك احنا بنحبك اوي".
وأضاف آخرون "للأسف عبدالله جمعة يعلن أصابته مرة ثانية بفيروس كورنا" و "ربنا يخفف عن عبدالله جمعه الي لسه كنا بنحتفل برجوعه امبارح بس بجد ربنا يستر علي باقي اللعيبه وعلينا عشان شكل الموضوع بقا صعب بجد".
وكان عبدالله جمعة لاعب نادي الزمالك أعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، إصابته للمرة الثانية بفيروس كورونا، وكتب: "ايجابي مسحت كورونا ..تركتها لك يا الله ووكلت امري اليك فبشرني بما اريد وفيما اخترته لي خيرا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد إعلان إصابته بكورونا للمرة الثانية.. عبد الله جمعة يتصدر تويتر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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