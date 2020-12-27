نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- إصابة خماسي الأهلي بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأكدت إصابة 4 لاعبين في صفوف فريق الكرة السلة، فضلاً عن المدرب العام للفريق بالفيروس المستجد، قبل ساعات من مواجهة الاتحاد السكندري، المقرر أن تستضيفها صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في الثامنة والنصف من مساء اليوم، في المباراة الأولى لنهائي دوري المرتبط.

وأظهرت المسحة الطبية التي خضع لها الفريق الأحمر إيجابية عينة كلٍ من محمد العدلي ومروان عاطف وإبراهيم هشام وزياد عشماوي، فضلاً عن أحمد الجزار المدرب العام للفريق