نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يعود إلى التتش بعد تعافيه من فيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواجد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ملعب مختار التتش بمقر النادي الأحمر بالجزيرة استعدادًأ لقيادة مران الفريق الأحمر اليوم الأحد استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري بعد تعافيه من فيروس كورونا.

وكان النادي الأهلي قد أعلن أمس تعافي موسيماني من الإصابة بفيروس كورونا والذي أصيب به المدرب الجنوب إفريقي قبل مواجهة غزل المحلة في الدوري الممتاز، وحرمه من قيادة الفريق الأحمر في المباراة، بالإضافة إلى تخلفه عن رحلة النيجر لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويقود المدرب الجنوب إفريقي مران الأهلي بعد قليل على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري، في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.