نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سامي يجهز مفاجأة للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة مرانه الأخير اليوم الأحد وذلك قبل الموقعة المرتقبة التي يخوضها الفريق السكندري يوم غداً الاثنين على ملعب برج العرب بالإسكندرية لحساب مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكانت المسحة التي أجراها لاعبوا فريق سموحة أثبتت إصابة علي غزال بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الأمر الذي جعله خارج المواجهة رسمياً.

وبهذا يكون أحمد سامي على موعد مع إختيار لاعب بديل لعلي غزال حيث سيكون أحمد حمص قائد الفريق مفاجأة لمباراة الزمالك.