محاضرة فنية بالفيديو للاعبي الأهلي استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري

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أحمد جودة - القاهرة - عقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق عصر اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.
وشهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الاتحاد السكندري.
وعاد موسيماني لقيادة مران الأهلي اليوم الأحد بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.
ويخوض الأهلي مرانه الأخير اليوم استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري التي تنطلق في السابعة والنصف مساء غدٍ الاثنين في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثالث بمسابقة الدوري الممتاز.