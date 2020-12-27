الرياضة

محاضرة فنية بالفيديو للاعبي الأهلي استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري

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أحمد جودة - القاهرة - عقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق عصر اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

وشهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الاتحاد السكندري.

وعاد موسيماني لقيادة مران الأهلي اليوم الأحد بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

ويخوض الأهلي مرانه الأخير اليوم استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري التي تنطلق في السابعة والنصف مساء غدٍ الاثنين في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثالث بمسابقة الدوري الممتاز.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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