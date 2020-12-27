أخبار الرياضة.. قرار مفاجئ من حسام حسن قبل مواجهة الأهلي.. شوبير يهاجم أمير مرتضى.. وصلاح يقرر الرحيل إلى ريال مدريد

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أن محمد صلاح ليس مسدد ركلات الجزاء الأول في الفريق.

أكد تقرير صحفي، أن إدارة ليفربول الإنجليزي ترى أن ستيفين جيرارد أسطورة الفريق ومدرب رينجرز الاستكلندي، هو البديل الأنسب لخلافة يورجن كلوب مستقبلا. أثارت تقارير صحفية الجدل خلال الساعات الماضية، بشـأن مستقبل المصري محمود حسن تريزيجيه مع أستون فيلا، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

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