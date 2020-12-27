الزمالك يكشف حقيقة إزالة لافتة تركي آل الشيخ

ترددت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية عن إزالة لافتة المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودى ومالك نادي الماريا الأسبانى من المبنى الاجتماعى الجديد بنادى الزمالك.

وكان المجلس الموقوف للزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد أطلق اسم المستشار تركى آل الشيخ على المبنى الاجتماعى الجديد تقديرا لجهود رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة السعودية السابق فى دعم القلعة البيضاء بصفقات حمدى النقاز وفرجانى ساسى و جروس .

وقال المستشار هشام ابراهيم نائب رئيس اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك ان ما تردد عن إزالة لافتة المستشار تركى آل الشيخ من واجهة المبنى الاجتماعى عار تماما من الصحة .

وشدد إبراهيم فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن اللجنة لم تتطرق فى اجتماعها لإزالة لافتة تركى آل الشيخ .

وقررت اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز، إطلاق اسم الراحل المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة السابق على إحدى قاعات المبنى الاجتماعي بالنادي، وذلك تقديرا لدوره كأحد أبناء النادي المخلصين الذي لم يأل جهدا في دعمه ومؤازرته طوال حياته.

وتوفي المستشار أحمد البكري يوم الخميس الماضي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، بعد أسابيع قليلة من توليه مسئولية إدارة نادي الزمالك.