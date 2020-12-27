كاسياس: أجلت الترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني بعد العودة لريال مدريد

عبر إيكر كاسياس نجم حراسة مرمى ريال مدريد ومنتخب اسبانيا ، عن سعادته لحضور حفل جلوب سوكر 2020 بإمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وأضاف كاسياس خلال تصريحاته لقناة ابو ظبي الرياضية : إيكر كاسياس: "أتمنى أن تعود الحياة لطبيعتها وسرعة الوصول الي حل من أجل توقف فيروس كورونا، الجائحة صعبة للغاية علي اللاعبين وحاولنا التأقلم معها والتركيز في اللعبة".

وأكمل : "أجلت فكرة الترشح لمنصب رئيس الاتحاد الاسباني وعدت الي ريال مدريد في منصب نائب المدير التنفيذي للنادي لاكتساب خبرات كبيرة قبل خوض التجربة الكبيرة".

وأوضح : منذ 5 سنوات كان لدي شعور مغاير عندما ترك ريال مدريد، أما العودة فإنها تمحو القليل من الطريقة التي غادرت بها واسعي لتحقيق أفضل الإنجازات والتركيز في العمل.

وتذاع حفل جلوب سوكر حاليا عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية.

اهتمام أهلاوي خاص:

ويحظى حفل جلوب سوكر باهتمام خاص من جماهير النادي الأهلي، حيث من المقرر أن يتسلم محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، جائزة نادي القرن الأفريقي التي توج بها النادي الأهلي رسميًا.

أبرز الجوائز الأخرى التي سيجري الإعلان عنها خلال حفل جلوب سوكر:

جائزة نادي القرن:

ينافس النادي الأهلي النادي برشلونة وريال مدريد وبايرن ميونخ.

جائزة لاعب القرن:

وشهدت قائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في القرن الـ 21، تواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، وكريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، وليونيل ميسي لاعب برشلونة، ورونالدينيو أسطورة منتخب البرازيل.

أفضل لاعب في العالم 2020:

ميسي - رونالدو - ليفاندوفسكي.

جائزة مدرب القرن:

فيرجسون - جوارديولا - مورينيو - زيدان

أفضل فريق في العالم 2020:

ليفربول - بايرن ميونخ - ريال مدريد

أفضل مدرب 2020:

جيان بيرو - يورجن كلوب - هانز فيليك.