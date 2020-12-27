وعدهم بالاستقرار.. رئيس الزمالك الجديد يجتمع باللاعبين قبل مواجهة سموحة

حرص اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك على الاجتماع بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ظهر اليوم، وذلك بحضور المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة.
وأكد رئيس النادي على ثقة اللجنة في الجهاز الفني واللاعبين مع تقديم كل الدعم لهم لتحقيق أفضل النتائج ببطولة الدوري الممتاز والسعي لحصد لقبها.
كما طمأن عبدالعزيز الجميع على أحوال النادي ومناخ الاستقرار الذي توفره اللجنة للفريق للتركيز في المنافسات المقبلة.
جاءت الجلسة قبل سفر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى الإسكندرية استعدادا لمواجهة سموحة غدا الإثنين باستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري المصري.
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