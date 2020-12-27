نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طبيب الأهلي يطمئن على إصابة أجاي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهر النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الأحمر اليوم الأحد، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وحضر أجاي من أجل الاطمئنان على حالته مع طبيب الأهلي وأخر تطورات إصابته والتي ستبعده عن الفريق الأحمر لمدة 3 أشهر.

ويعاني أجاي من الإصابة في الوتر الوحشي والذي تعرض لها خلال مباراة الأهلي أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وأبعدته عن تشكيل الأهلي في الفترة الماضية.

ويستعد الأهلي لمواجهة ضيفه الاتحاد السكندري، غدًا الاثنين على ستاد السلام الدولي، في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز